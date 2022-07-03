İnsanlığın refahı dünyanın korunmasına bağlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı destekleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Mavi" programında konuştu.İnsanlığın bugün ve yarın barış ve refah içinde yaşamasının, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle dünyanın korunmasına bağlı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin, tüm ülkelerin ve uluslararası platformların ana gündem maddesi olduğunu anımsatarak, insanlığın durduğu bu kritik dönemeçte, ortaya koyacakları işbirliğinin gelecek için belirleyici olacağını söyledi. Emine Erdoğan şu mesajları verdi:: Türkiye olarak, iklim değişikliği mücadelesinde son derece kararlı olduk. Geçen kasım ayında Paris İklim Anlaşması'na taraf olarak bu mücadeledeki konumumuzu daha da güçlendirdik. Türkiye artık uluslararası arenada kilit ortaklardan biri. Deniz kirliliğinin yüzde 80'i karasal kirleticilerden oluşmakta. Barcelona Sözleşmesi kapsamındaki çalışmalar, Akdeniz Havzası'nın günde yaklaşık 730 ton plastikle kirletildiğini ortaya koymuştur. Akdeniz'de yüzen atığın yaklaşık yüzde 95'i ve deniz tabanındaki çöpün yüzde 50'si plastik atık. Plajlardaki deniz çöplerinin yüzde 60'ı, tek kullanımlık plastiklerden oluşuyor. Deniz çöplerinin azaltılması ve toplumsal farkındalığın artırılması için Sıfır Atık Mavi projemizi bir seferberlik anlayışıyla başlattık. Tüm vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamız hem projeye sahip çıktılar hem de önemli katkılar sundular. Bugüne kadar 138 bin ton deniz çöpü toplandı. Üzülerek söylüyorum ki bunun 103 bin tonu plastik. Bugün 324 kıyı tesisinde, atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakılmıyor. Denizcilik Atıkları Uygulaması ile gemi ve tekneler 7/24 online takip ediliyor. Denizlerin temizliğinin bir göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayımız 2002'de 151 iken, bugün bu sayı 531'e çıktı. Biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların, tarihi ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlamak üzere yoğun çalışmalar yürütülüyor. 19 bölge, özel çevre koruma bölgesi ilan edildi.: İnsan sadece maddi değil manevi ihtiyaçlarını da doğadan karşılıyor. Anadolu toprakları yüzyıllarca bu anlayışa ev sahipliği yaptı. Medeniyetimiz tüm dünyaya zengin bir çevre ahlakı miras bırakmıştır. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çok boyutlu bir meseledir. Bu meseleyi en çok, hak ve nesiller arası adalet boyutuyla ele almamız gerektiğine inanıyorum. Böylelikle bizi başarıya götürecek en önemli aktör olan insanlığın vicdanını yeniden ayağa kaldırabiliriz.Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs ile aile fotoğrafı çektirdi. Programa, bazı üniversitelerden akademisyenler de katıldı. Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs'i de ayrıca kabul etti.