Kaçak villaları şikâyet eden başkanın işletmesine baskın

İzmir'inSelçuk ilçesindeki Çamlık Mahallesi'nde bulunan 5 bin 400 metrekarelik tarım arazisi vasıflı alana 8 villa yapıldı. AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, belediyenin tarımsal yapı adı altında, tarla vasfındaki alana 8 villa yapılmasına müsaade etmesi ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından da Selçuk Belediyesi'ne bağlı Zabıta ve İmar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Girbiyanoğlu'nun işletmesine baskına geldi. Art arda yaşanan olaya AK Parti İzmir İl Başkanvekili Ali Aslan, sosyal medya hesabından, "Hem hukuk tanıma hem gözdağı ver! CHP'li ve hukukçu Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; tarım arazisi üzerinde usulsüz ruhsat kesip yapılmasına göz yumduğu milyonluk kaçak villaların hesabını vermek yerine; üst perdeden, üstü kapalı tehdidi tercih etmiştir" diye tepki gösterdi.AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan da, "Bu sorumlu hareket karşısında İlçe Başkanımızın ekmek teknesini hedef alarak muhalefeti engellemeye çalışmak en hafif tabiriyle demokrasiyi ayaklar altına almaktır" dedi. İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ise, "Ekmek teknesinden ekmek(!) çıkaramazlar" dedi. Nail Kocabaş da, "Dışarıda 'hak, hukuk, adalet' diye bağıranlar, Selim Girbiyanoğlu'na üstü kapalı tehdit edercesine, mekânına, nefes almadan ekiplerini gönderiyor" diyerek yapılan baskına tepki gösterdi.