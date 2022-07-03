Kalkınma ve bilim bir arada

Türkiye'de 4 ilde yapılması planlanan gökyüzü gözlem etkinliğinin 2'incisi Van'da başladı. Etkinlik için Van'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılış ve temel atma törenine de katıldı. Varank bir yandan şehrin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken diğer yandan da gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturacak kalkınma sürecini daim kılacaklarını söyledi. Bakan Varank "Kalkınma Ajansının çevrelediği illerdeki firmalarımızın yatırımlarına 5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz" dedi.

TÜBİTAK, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle gerçekleşen ve 3 gün Van'da sürecek gökyüzü gözlem etkinliği başladı. Etkinlik için Van'a gelen Bakan Mustafa Varank Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 4 projenin toplu açılışı, Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında 8 fabrikanın tahsisi ile Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 10 fabrikanın temel atma törenine katıldı. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Kentte çok önemli yatırımları hizmete sunacağız. Emin olun bir törene sığmayacak kadar önemli başlıklarda ilimiz için çok kıymetli yatırımları sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Güncel fiyatlarla yatırım tutarı 840 milyon lirayı bulan bir proje envanterinden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

3 BİNDEN FAZLA İSTİHDAM

Van'ın en önemli ekonomik yatırımlarından olan Tekstilkent ile ilgili de konuşan Bakan Varank "ekstilkent ile ilgili başlarda, 'acaba tutar mı' sorularıyla çokça karşılaştık ama hamdolsun, kurulduğu günden itibaren hızlı bir şekilde doldu. Şu anda Tekstilkent'te 32 fabrika faaliyet gösteriyor, 3 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Tabii bu başarı yeni talepleri beraberinde getiriyor" dedi.



5 MİLYON LİRA KREDİ MÜJDESİ

Bölge illeri için yeni bir destek programı hazırladıklarını açıklayan Varank, "Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız aracılığıyla, emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımıza yönelik yeni bir destek programı tasarladık. Program kapsamında Kalkınma Ajansının çevrelediği illerdeki firmalarımızın yatırımlarına 5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz. Programa başvurular Kurban Bayramı sonrasında başlayacak" şeklinde konuştu.

HER YAŞTAN KATILIM

Gökbilime meraklı her yaştan katılımcının yer aldığı Gökyüzü Gözlem Etkinliği ise Fidanlık Parkı'nda başladı. Bakan Varank'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte 24 saat boyunca faaliyetler devam edecek. Misafirlerin konaklama yaptığı bir alanın da olduğu etkinlikte uzmanlar gökbilimi ile ilgili bilgilerini de ilgililere aktaracak. Açık alanda gece ve gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, teleskopla gözlemler, deneyler gibi farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

4 İLİ KAPSIYOR

2022 yılında Van'ın yanı sıra Diyarbakır, Erzurum ve Antalya'da da gökyüzü gözlem etkinlikleri yapılıyor. Diyarbakır-Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 22-24 Temmuz tarihleri arasında, Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin ise 18-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.