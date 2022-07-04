Buse Nur’un ’ihmal’ sonucu ölümü yürekleri dağladı! Muhtarlardan Mansur Yavaş’a ’acı’ cağrı

Ankara'daki sel felaketinde Buse Nur Doğanay'ın (21) suyla dolan bodrum kattaki evde hayatını kaybetmesi başkentteki muhtarları isyan ettirdi. SABAH'a konuşan muhtarlar, "Mazgallar temizlensin, başka Buse Nur'lar ölmesin" dedi.
Sincan Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Gülay Öğüt:
"Bu tarz ölümlerin olması çok acı. Afetlerin öngörülmesi ve gerekenin öncesinde yapılması gerekir. Örneğin yetkililer tarafından mazgalların temizlenmesi ve yağmurlama hatlarının döşenmesi ile hiç bir ailenin evine ateş düşmeyecektir. Zira ölümler yaşandıktan sonra yapılan çalışmaların vatandaş ve biz muhtarlar nezdinde hiçbir önemi yok"
Gölbaşı Şafak Mahallesi muhtarı Bayram Özkan:
"Mahallemde oturan vatandaşa evinin sürekli su basıyor ve tüm eşyalarını çöpe attı. ASKİ'ye defalarca başvurdu ancak 'kendin yap' cevabını aldı. Şimdi bu vatandaş nasıl yapsın? Bu vatandaşın görevi değil ki? Vatandaş kazıp da kanalizasyona nasıl bağlayacak. Bu işleri ASKİ'nin yapması gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi işi ASKİ kazdığı yolu tekrar yapmıyor. Biz seçimle gelen insanlarız. Vatandaşa kulak tıkamaya, dudak bükmeye gelmedik hizmet etmeye geldik. Vatandaşa karşı dürüst akıcı, hoşgörülü olmak lazım.. Mazgallar temizlensin muhtarlarla diyalog kurusun. Buse Nur gitti, başka Buse Nur'lar gitmesin. Canlar gitmesin gereken yapılsın"
Sincan Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Salim Ayaz:
"Sincan Ertuğrul Gazi Mahallesi'nin büyük kısmında yağmur suyu tahliye hattımız maalesef yok. Mazgallarımız yetersiz. Yoğun yağmurlarda mahallemizde bazı evleri altyapı taşımadığı için kanalizasyon suyu ile birlikte yağmur suyu basıyor. Gariban vatandaşların evleri sular altında kalıyor yatırımlar yetersiz kalıyor. 1564 caddede altyapı yapıldı, yolun altında kanal hattı var ama koca caddede yol üzerinde ızgara olmadığından suyu kanala taşıyacak ızgara yok. Çok acemice çalışılıyor ASKİ asfalt yama ekibi çok zayıf çalışıyor. Kazdığı yerin asfaltını atmayı unutuyor. Mahalleli olarak sıkıntı yaşamaktayız."
Osmangazi Mahallesi Muhtarı Mustafa Binbir:
Son günlerde yaşanan yoğun yağışlar ve ortaya çıkan sel baskınları sonucunda, bir kez daha Ankara'mızın ve dolayısıyla en büyük ikinci olan Keçiören'imizin bu mağduriyeti en yoğun yaşayan ilçe olması tesadüfi bir durum değildir. Bu sorunun tek mahallemizle sınırlı olmadığı hemen hemen Keçiören'imizin 51 mahallesinde aynı alt yapı sorunu ile karşı karşıya kaldığımız gerçeğini saklamıyor.. Kendi mahallemle örneklersek çoğu mahallede olduğu gibi yeni yapılaşma ile büyüyen bir mahalle olması hasebiyle, eski gecekondu kanalları üzerine yapılan bağlantılar, yağmur suyu kanallarının olmayışı gelen suların pis su ile bağlanması durumu daha vahim bir hale getirmektedir..
Bu durumdan kaynaklı olarak ani yağışlar ve sel baskınları mahalle sakinlerimizi her defasında zor durumda bırakmıştır. Sürekli tekrarlanan dilekçe cevapları 'Programa alındı' ifadeleri olmuştur. 'En kısa sürede çözüme ulaşacak' sözleri ve cevapları askıda kalmıştır.. İlçe belediyemiz her seferinde yardımımıza koşsa da artık bu alt yapı yetersizliğinin içinden çıkılamayacak kadar büyük olduğu gerçeğini değiştirmiyor.. Bu durumda sorumlu yetkililerden tek talebimiz....
Ölü yatırım olarak gördükleri göze görünmediği için öteledikleri bu alt yapı sorununun ivedilikle halledilmesi gerektiğini bilmeleri gerekiyor... Bizler görevimiz icabı sorunlarımızı bildirmekle mükellefiz. Bu tür sorunların artık bir an önce giderilmesi gerekiyor. Ki durum ortada artık canlar gidiyor..."
Sincan Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Salim Ayaz:
"Mahallemizin büyük kısmında yağmur suyu tahliye hattımız maalesef yok. Mazgallarımız yetersiz, yoğun yağmurlarda mahallemizde bazı evleri altyapı taşımadığı için kanalizasyon suyu ile birlikte yağmur suyu basıyor. Gariban vatandaşların evleri sular altında kalıyor, yatırımlar yetersiz kalıyor. 1564 caddede altyapı yapıldı yolun altında kanal hattı var ama koca caddede yol üzerinde ızgara olmadığından suyu kanala taşıyacak ızgara yok. Çok acemice çalışılıyor ASKİ asfalt yama ekibi çok zayıf çalışıyor. Kazdığı yerin asfaltını atmayı unutuyor. Mahalleli olarak sıkıntı yaşamaktayız."