FETÖ’nün esnaf oyununa darbe

Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ'cülere finans sağlamak amacıyla Ankara'dan İstanbul'a giden ve şüpheli uçuş kayıtları tespit edilen bir kişiyi takibe aldı. İstanbul polisine bilgi verilerek zanlı İstanbul'da da izlendi. Şüphelinin İstanbul'da kılık değiştirerek başka bir kişiyle kalabalık mekanlarda buluşup örgütün Ankara il yapılanmasına ulaştırılmak üzere para alışverişinde bulunduğu tespit edildi. Zanlı, otomobiliyle seyir halindeyken yakalandı.Sözde iş insanı D.B.'nin aracının bagajında 4 ayrı zarfta 40 bin dolar ele geçirildi. Komisyon karşılığında kuryelik yaptığını söyleyen D.B. paraları FETÖ'den aranması olan kişilerin kaldığı evlere ve tutuklu bulunan örgüt üyelerinin ailelerine götürüldüğünü itiraf etti. D.B.'nin parayı teslim ettiği kişi İstanbul Havalimanı'ndan başlamak üzere güzergahtaki tüm MOBESE görüntüleri, binlerce dakikalık kamera görüntüler incelenerek bulundu.Yüz tanıma sistemleri kullanılarak, parayı teslim eden kişinin 2018'den beri FETÖ'den aranan İ.İ. olduğu belirlendi. İtirafçı İ.İ., İstanbul'da esnaf olduğunu, FETÖ üyesi olduğunu bildiği kişiden malzeme siparişi verdiğini, malzemelerin kendisine gönderildiği ancak parasını yurtdışını göndermek yerine örgüt kuryelerinin kendisinden teslim aldığını anlattı. İ.İ. örgütün turist kafilesi ve Türkiye'de öğrenim gören öğrencilerle de para gönderdiğini ifşa etti.Paraların dağıtımından sorumlu Naci kod adlı FETÖ'cü yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Zanlının kaçmasına aracılık ettiği değerlendirilen ve daha önce görevlerinden ihraç edilen memurlar U.T ve eşi N.T. de gözaltına alındı.FETÖ'cü yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Zanlının kaçmasına aracılık ettiği değerlendirilen ve daha önce görevlerinden ihraç edilen memurlar U.T ve eşi N.T. de gözaltına alındı.Naci kod adlı Fatih Erdoğan'ın telefonunda bazı TSK personeli hakkında bilgilerin yer aldığı çizelgelere ulaşıldı. Erdoğan'ın üzerinde yakalandığı yerde yapılan aramada para dağıtımı yapılacak örgütsel manada bölgelerin isimlerinin geçtiği belgelerde bulundu.Bu belgelerde "toplam tutuklu", "toplam irtibatlı tutuklu", "yardım edilmesi gereken", "yardım edilenler", "tahliye olanlar", "zimmetlenmesi gerekenler", "zimmetlenenler", "Yargıtay onayı bekleyenlerin sayısı" gibi ifadeler dikkat çekti. Fatih Erdoğan ile kurye D.B. tutuklandı. Erdoğan'ın beyanlarıyla operasyon yurt geneline yayıldı.