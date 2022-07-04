İstanbul’a şehit ateşi düştü

Uzman Çavuş Enes Özgün, devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 21 Haziran'da çıkan çatışmada yaralandı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Enes Özgün tedavi altına alındı. 15 gündür tedavi görmekte olan Özgün, bugün kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİT ATEŞİ İSTANBUL'A DÜŞTÜ

Şehidin İstanbul Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle 546 Sokak'ta bulunan evine Türk Bayrağı asıldı. Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından da sokağa taziye çadırı kuruldu. Şehit için sokakta Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.