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Giriş Tarihi: 4.7.2022 23:02

İstanbul’a şehit ateşi düştü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’a şehit ateşi düştü

Pençe Kilit Operasyonu’nda 21 Haziran’da yaralanan Uzman Çavuş Enes Özgün, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin İstanbul Gaziosmanpaşa’daki evine Türk Bayrağı asılarak evinin olduğu sokağa taziye çadırı kuruldu.

Uzman Çavuş Enes Özgün, devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 21 Haziran'da çıkan çatışmada yaralandı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Enes Özgün tedavi altına alındı. 15 gündür tedavi görmekte olan Özgün, bugün kurtarılamayarak şehit oldu.
ŞEHİT ATEŞİ İSTANBUL'A DÜŞTÜ
Şehidin İstanbul Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle 546 Sokak'ta bulunan evine Türk Bayrağı asıldı. Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından da sokağa taziye çadırı kuruldu. Şehit için sokakta Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

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İstanbul’a şehit ateşi düştü
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