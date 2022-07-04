Sahte Emniyet Müdürleri yakalandı… Silah, siren ve çakar tertibatı…

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; seyir halinde olan lüks bir araçta çakar ve siren tertibatları olduğunu tespit etti. Araç hemen durduruldu. Yapılan sorgulamada araç üzerinde "Koruma Şerhi" olmadığı tespit edildi. Araçtaki E.Ö. ile A.D.'nin üzerlerinde iki ruhsatsız tabanca ile 14 mermi ele geçirildi ve iki kişi de gözaltına alındı. Kendilerine "Emniyet Müdürü" görünümüyle polis süsü verdikleri iddia edilen ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Araç sürücüsü E.Ö.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "İzinsiz Tepe Lambası ve Siren Tertibatı Kullanmak" içerikli maddesi gereğince bin 823 lira idari para cezası kesildi. Aracın sahibine de "Başkasına Kullandırma" gerekçesiyle bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Araçta bulunan çakar ve siren tertibatları söküldü.