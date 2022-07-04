Sel felaketinin maliyeti 4.2 milyar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin bilançosunu açıkladı. Bartın Valiliği'nde düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Bakan Soylu şiddetli yağış nedreniyle Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.Sel felaketi nedeniyle bin 80 konut, 516 iş yeri ve 35 araçta zarar oluştuğunu belirten Soylu, "128 kilometrelik yol tamamen hasar gördü. 566 kilometrelik yol ile 80 köprü ve 391 menfezde de hasar var.Bu selin şu ana kadar yaptığımız hesaplamalar çerçevesindeki maliyeti 4.2 milyar. Bunun biraz daha artabileceğini değerlendirebiliyoruz" dedi. Sel nedeniyle 2 bin 786 kişi bölgeden tahliye edildiğini belirten Soylu, afetzedelere 56 milyon 863 bin lira nakit gönderildiğini ifade etti. Soylu, kselde kaybolan 2 kişinin bulunması için yapılan arama çalışmalarının ise 380'i arama kurtarma görevlisi 580 personelle sürdürüldüğünü kaydetti.Bakan Soylu, bazı belediyelerin afet bölgesine gönderdikleri araçları dile getirmesine de tepki göstererek, "AFAD, afette bütün kamu araçlarının sahibidir. Bazı belediyeler, 'Ben aracımı gönderdim' diyor. Milletin vergileriyle alınmış bu araçlarla ilgili 'Bartın'a geldi, bekletildi' gibi çalışanların da moralini, bütünlüğünü bozabilecek değerlendirmeyi sadece ve sadece küçük işlerle meşgul olmak olarak görürüz. Bu doğru değildir. Arkadaşlarımız burada yoğun çalışma ortaya koydu" dedi.Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı 8 kişilik uzman ekip, Bartın'daki selde yıkılan köprü için geçici köprü kurulumu çalışmalarına başladı. Hafif alaşımlı köprünün kısa bir sürede tamamlanıp, trafiğe açılması planlanıyor.