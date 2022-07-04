SON DAKİKA | MİT’ten nokta operasyon! PKK’lı Hanım Demir etkisiz hale getirildi

GÜVEM AZALDI ÇÖZÜLMELER BAŞLADI

PKK üst kadrolarına arka arkaya düzenlenen operasyonlar sonucunda örgüte güven azalarak çözülmelerin oluştuğu öğrenildi. Örgütün akademik kadrolarında oluşan boşlukların gizlendiği tespit edildi. Örgüt kadroları arasında 'güven bunalımları' yaşandığı ve operasyonların büyük korkulara yol açtığı da verilen bilgiler arasında yer aldı.

ÜST DÜZEY SORUMLU

Hanım Demir, PKK'ya 1990'lı yıllarda katıldı. 2000'li yıllarda Irak Kandil alanına geçti ve örgüt içerisinde hızla yükseldi. Güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldı.

2014 yılında YJA-STAR sorumlusu olarak Irak Sincar'a geçti. 2017'de örgütün kadın yapılanması olan PAJK meclis üyesi oldu.

Örgüt içerisinde önemli görevler üstlenen Hanım Demir, 2018 yılında, Medya Savunma Alanları Karargah sorumlusu oldu. 2019'da ise YJA-STAR yürütme kurulu üyesi oldu. Demir, 2021 yılında örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimlerin verildiği örgüte ait Apollo Akademiler sorumluluğuna getirildi. Sofi Nurettin kod Halef El Muhammed'in 2021'de MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi sonrasında bu görev Hanım Demir'e verildi.

Örgüt içinde önemli bir yere sahip olan Hanım Demir, örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konseyi ve kadın yapılanması olan YJA-Star Konsey üyesiydi.