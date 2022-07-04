Trabzon’da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2’si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 21 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan kişilerin beyanları ve operasyonda el konulan dijital materyallerinin incelenmesi sonucu 6 şüpheliye yönelik ikinci operasyon gerçekleştirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan T.K. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Ü.P, F.Y, E.D, B.A. ve F.Y. ise belirlenen adreslerde yakalandı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 67 bin 400 dolar, 720 avro, 8 bin 800 lira, 14 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 9 flaş bellek, 6 SIM ve SD kartı ile 5 doküman ele geçirildi.

Zanlılar, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrolle serbest bırakıldı.