Başkan Erdoğan 19 Temmuz’da İran’a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz'da İran'a ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

A Haber muhabiri Ece Altuğ, detayları canlı yayında aktardı. Altuğ, "Önemli bir ziyaret olacak bu. Önemli gündem başlıkları olacak. Öncelikle ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konulara ilişkin değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Elbette bu ziyarette son dönemde konuşulan oldukça çok konu var. Rusya Ukrayna krizine ilişkin ve o savaşın sonrasında bölgelerde özellikle dengeler değişti. Gıda krizi ve enerji hattının değişmesini bekliyoruz. Türkiye'nin eneji üssü olmasını bekliyoruz. Tabi tüm bu doğrultuda hem gıda krizi hem de enerji konularının gündemde olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.