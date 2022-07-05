Berat Albayrak CHP’den kazandığı tazminatı şehit ve gazi yakınlarına bağışladı! Sosyal medyada gündem oldu: Kral hareket

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: "Yalan ve iftirayı şiar edinen CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' yalanı tescillendi. Yalanlarıyla toplumu manipüle etmeye çalışmaktan bir adım öteye gidemeyen bu köhne zihniyetin yalanlarından biri daha CHP tarihinin kirli sayfalarında yerini aldı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz: "Yalancı CHP'nin Bay Kemal'in (Kemal Kılıçdaroğlu) ve batılı vakıfların fonladığı medyanın 128 milyar dolar yalanı ellerinde patladı. Mahkeme, CHP'yi Hazine ve Maliye Eski Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti."

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: "CHP, hazinenin 128 milyar dolarının kayıp olduğu iftirasını attı. FETÖ ve PKK troll ağları da bu yalana destek oldu. Konu yargıya taşındı. CHP tazminata mahkum edilerek, bağımsız Türk yargısı tarafından yalancılığı tescillendi."

AK Parti Konya Milletvekili Salman Özboyacı: "6 okunda 60 bin yalan taşıyan CHP artık tescilli yalancı. Milletin aklı ile alay etmenin bedelini sandıkta da ödeyeceksiniz."

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: "CHP'nin 128 milyar dolar yalanı mahkemelerce tescillendi."

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: "Son yüzyılın tüm yalancılarını toplayın CHP'nin son 10 yılda ürettikleri yalanlar kadar etmez!"

AK Parti MKYK Üyesi Bayram Şenocak: Türk Siyasetinin tescilli yalancısı CHP! Yalan ve iftirayı siyasi gelenek haline getiren CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" yalanı tescillendi. CHP, '128 milyar dolar' yalanı için Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu."

AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı: "Haftalarca kamuoyunu bir yalan üzerinden sabote etmeye kalktılar. Hem ekonomi yönetimini hem milletin refahını hedef aldılar. Şimdi CHP, o dönem iftiralarıyla en çok hedef aldığı Berat Albayrak'a tazminat ödüyor. Mahçubiyet?"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: "Bu kaçıncı? CHP'nin yalan siyasetinin bir mahsülü daha tarih çöplüğündeki yerini aldı. Yalanlarıyla toplumu manipüle etmeye çalışmaktan öteye geçemeyen bir zihniyetin bu topluma katkı sunması beklenilemez."

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan: "CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' yalanı tescillendi. CHP, '128 milyar dolar' yalanı için Sn. Bakanımız Berat Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu."

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek: "Yalancı CHP'nin, FETÖ'cü ve PKK'lı trolleriyle yaydığı "128 milyar dolar nerede?" yalanı elinde patladı Mahkeme, hiçbir delil sunamayan CHP'yi 60 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti. Milletimizin, 2023 seçimlerindeki tek silahı yalan olan CHP'ye gereken cevabı vereceğinden eminim."

AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak: "Her fırsatta hangi konu olursa olsun yalan söylemekten geri durmadınız. CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında geldiği nokta budur."

Erol Arıkan: "İftira siyasetinden beslenen CHP, ortaya attığı '128 milyar dolar' yalanı nedeniyle Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tazminat ödemeye mahkum edildi. Ayrıca tazminatın Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağı açıklandı."

Erdem Kertişçi: " '128 milyar dolar..' CHP ve avanelerinin yalanı olduğu ortaya çıkmış. Berat Albayrak'a atılan iftiralar Türk mahkemelerindeki karar ile tescillenmiş oldu. Alınacak olan tazminat Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacakmış."

Abdülkadir Çay: "Her yalanın bir maliyeti var. 128 milyar dolar yalanının da. Bu maliyetin bir hesabı olsa keşke. Ama bu hesap 60bin lira değil çok daha fazla kesinlikle."

Şebnem Bursalı: "Bir yalan daha belgelendi ve tazminata mahkum ve mecbur edildi. Berat Albayrak'a yönelik en adi 128 milyar dolar yalanı CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde patladı."

Cengiz Alğan: "CHP, haftalarca kafa ütülediği '128 milyar dolar nerede?' yalanından dolayı Berat Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu. Albayrak parayı Şehit Aileleri ve Gazi Yakınları Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı."

Bekir Tiryaki: "Bu vesileyle CHP'nin yalancılığı bağımsız Türk yargısı tarafından tescillenmiş oldu. Ya bütün kamuoyunu aldatması ve bunu da organize bir şekilde yapması? Bunun kurumsal bir yaptırımı olmayacak mı?"

Nihat Nasır: "CHP'yi bu iftiraya teşvik edenler AK Parti'den kopan işbirlikçi hainlerdi. CHP de; 'Parasıyla değil mi bastırırız parayı atarız yalanımızı' diyerek bu adi ispiyonculara çanak tuttu! Hepsinin başına Berat Albayrak kadar taş düşer inşallah!.."

Metin Girgin: "CHP, Berat Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödeyecek. CHP'nin, '128 milyar dolar' yalanı ve iftirası, mahkeme kararı ile elinde patladı. Bu yalanda ısrar edenleri, mahkeme kararını emsal göstererek dava edebilirsiniz."

Emre Efser: "'128 milyar dolar' meselesinin bir yalan olduğu mahkemece tescil edildi ve CHP 60 bin lira tazminata mahkum edildi. Sevgili CHP trolleri, profil fotoğraflarınızı 128 yerine 60 bin yapmalısınız artık"

Zeki Bahçe: "Türk mahkemeleri CHP'nin ve avanelerinin yalancı olduğunu tescilledi, tazminat ödemeye mahkum etti. Peki utanırlar mı? Yalan söylemekten vazgeçerler mi? Türk mahkemesi dedi ki: 'Bir daha 128 milyar nerede diyenin suratına 60 bin TL tazminatı çarpın, hala utanmazlarsa gözlerine sokun' dedi. CHP zaten yalancıydı. Mahkeme kararıyla yalancı oldukları tescillendi. Bir daha 128 milyar nerede derseniz ağzınıza kürekle çarparım."

Arif Naim: "Ortaya bir yalan attılar... İtibar, haysiyet ve utanç kaygıları olmadığı için bu yalanı ortaya atmakta hiç tereddüt duymadılar. Gün geldi, hukuki açıdan yalancılıkları kanıtlanmasına rağmen bundan zerre hicap duymadılar."

Musa Tayyip Altınkaynak: "Yakın tarihin en büyük iftirası belgelendi! Halkı galeyana getirerek iftira atmaktan hiç korkmayan CHP artık yalancı temsilcilerle anılıyor!"

İbrahim Kaya: "Türk mahkemeleri CHP'nin ve avanelerinin yalancı olduğunu tescilledi, tazminat ödemeye mahkum etti. Peki utanırlar mı? Yalan söylemekten vazgeçerler mi? Vazgeçmezler. Çünkü CHP'nin beslendiği damar yalandır"

Kürşad Fazlı Gündoğdu: "Türkiye siyasetinin yüz karası olarak hafızalara kazanan bu utanmazlar her fırsatta yalan üretmeye devam ediyorlar. Buradan diyoruz ki onurunuz varsa istifa edin! Tescilli yalancılar sürüsü..."

Gülsüm Tatlıpınar: "128 milyar dolar yalanı.. Hiç delil yok sadece yalan ve iftira var. CHP, 128 milyar dolar yalanı için Berat Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi."

Ayfer Boz: "Ceza; yalanı nisbetinde olmalıydı. Bu suça 128 milyar dolar tazminat ödettirmeliydi ki bir daha yalan konuşurken hatırlasın."

Ömer Faruk Övenç: "Sabah akşam Hitler'in propaganda Bakanı Goebbels'in taktiğini uygulayarak yalan söylediler. Ama hakikatın er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğunu unuttular. Türk mahkemeleri CHP'nin yalanını tescillemiş oldu. Tarih önünde CHP'nin bir yalanı daha mahkeme ile tescillenmişti. CHP'den kazanılan tazminatı ise Berat Albayrak şehit ve gazi yakınlarına bağışlamış. Nereden baksan kral hareket."

"Tarih önünde CHP'nin bir yalanı daha mahkeme ile tescillenmişti. CHP'den kazanılan tazminatı ise Berat Albayrak şehit ve gazi yakınlarına bağışlamış. Nereden baksan kral hareket."

Aslan Değirmenci: "CHP topyekun iftiraya sarıldı. Muhalefetin trol ağı köpürttü. Terör örgütleri destek verdi. Fondaş medya psikolojik harekat yürüttü. Hükümet yetkilileri gerçeği tek tek anlattı. Mahkeme, CHP'nin bir veri ya da delil ortaya koyamadığına hükmetti. Yalancı CHP özeleştiri yapmadı."

Yuşa Övenç: "Yargı, CHP'ye '128 milyar dolar' yalanı için tokadı vurdu. Kılıçdaroğlu'nda yüz yok ki kızarsın. 128 milyar dolar olayının da yalan olduğu hukuken de tescillendi. Berat Albayrak'a her zaman olduğu gibi büyük bir haksızlık yapılmıştı."

Muhittin Bay: "Bildiğiniz gibi yüce Türk yargısı CHP'nin '128 milyar dolar' yalanının bir iftira olduğunu tescilledi. Sayın Berat Albayrak CHP'den kazanılan iftira tazminatını şehit ve gazi yakınlarına bağışlayacağını açıklamış."

Aslı Ay Dinçer: "Kılıçdaroğlu'nun CHP'si yalancılıktan pinokyoya döndü"

Sabri Akın: "Mahkemelerce tescillenmiş 128 Milyar dolar yalancısı"

İbrahim Ethem Taş: "CHP'nin yalan siyaseti yine çöktü…"

Muhammed Vanlıoğlu: "Türkiye siyaset tarihinin tescilli yalancısı CHP! Milletimiz yalan siyasetine vereceği cevabı çok iyi bilir. Zira siyaset, ahlak, güven, hizmet gerektirir."

Sabahat Özgürsoy Çelik: "Mahkeme onaylı yalancı CHP…"

Saadet Özdemir: "Kendi vekilleri bile her şey kayıt altında derken çıkıpta Berat Albayrak'a iftira attılar. En sonunda doğrular ortaya çıktı. Şimdi hepsi sus pus. Sayın Berat Albayrak'a iftira atanlar şimdi çıkıp teker teker özür dilesin."

Tuncer Çetinkaya: "Bu kararı 128 milyar nerede diyen utanmazların gözüne sokun."

Akın İlhan: "CHP'nin, "128 milyar dolar yalanı" da ellerinde patladı. Mahkeme, davalı CHP'nin iftira attığını tespit ederek, CHP'yi, 60 bin TL tazminata mahkum etti. Yalancının mumu…"

Ahmet Tali Bayrakçı: "Yalancının mumu yatsıya kadar…"

Abdurrahman Yusuf Kayabaşı: "128 milyar yalanı da sönmüş oldu."

Servet Türkayık: "Yalanı meslek edinmiş olan CHP'nin Genel Başkanı ve ekibi ödedikleri tazminatlar neticesinde utanmıyorlar bile."

Mustafa Levent Karahocagil: "Bir aşağılık yalan, iğrenç manipülasyon, ahlaksız iftira daha ellerinde patladı. '128 milyar dolar' yalanı sebebiyle yalan yuvası parti Sayın Berat Albayrak'a tazminat ödemeye mahkum oldu. Tescilli yalancı Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi!"

Ertuğrul Koçkanlı: "'128 milyar dolar nerede' yalanı için 60 bin TL tazminat az olmuş. Gerçi CHP duramaz kredi çeker gene yalan söyler, iftira atar."

Taner Eskikoyuncu: "'128 milyar dolar' meselesinin yalan olduğu mahkemece tescil edildi ve CHP 60 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Ama inanın bu da umurlarında olmayacak, papağan gibi aynı yalanı dillendirmeye devam edecekler. Onlar gerçeği istemiyor, yalana müptela olmuşlar."

Ömer Faruk Akbulut: "128 milyar dolar meselesinin yalan olduğu mahkemeler tarafından da tescillendi! Yalan makinası CHP, Berat Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödeyecek …!"

Ali Edizer: "Profiline '128 Milyar' fotoğrafı koyan, 'Buhar oldu' hezeyanı yayan bir kısım yalancı düzenbazlar! Yalancılığı karakter haline getirmiş, kifayetsiz ve ezik, kaset ürünü bir şahsın peşinden giden yüzsüz ve cahil kalabalıklar! Utanacak mısınız?"

Abdullah Coşkun: "Berat Albayrak, kazandı, Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti, kaybetmeye mahkum, iftiracı, yalancı bay Kemal."

Medet Ay: "Yalan söylemekten iftara atmaktan utanmayan insanlar!"

Ümit Sakarya: "Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarıyla bir kez daha ispatlanmıştır ki bu CHP yalancıdır iftiracıdır"

Dr. Ahmet Toprak: "Bir yalan daha Yargı kararı ile buharlaştı…"

Sevay Maden: "İftira atmak insanlara çok kolay geliyor ama gerçeklerde eninde sonunda ortaya çıkıyor..."

Fuat Kavak: "Yasal olarak tabi ki iftira atmanın da bir karşılığı vardır. Aklımıza her geleni siyasi malzemeye yapmaya çalışırsak ve bunu iftira yolu ile insanların gözüne sokarsak böyle olur."

Naz Koray: "İftira atmaktan yorulmayıp, tazminat ödemekten sıkılmayan insanlar var"

İsmail Çağlarsu: "128 milyar dolar olayının yalan olduğu kesinleşti. Sayın Berat Albayrak CHP'ye açtığı tazminat davasını kazandı. Ama 60 bin TL çok az. En azından 128 bin TL tazminat ödenmesi lazım."

İlker Helvacı: "Halbuki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi partili İlhan Kesici'yi dinleseydi bu tazminatı ödemeyecekti. 'Olsun biz öderiz yalan da söyleriz halkı manipüle ederiz' diyorsa o başka"

Yalçın Topçu: "Türk adaleti doğru kararı vermiş. Birileri artık insanlara iftira atmamaları gerektiğini söylemeli!"

Metahan Ağca: "Sonunda mahkeme düzeyinde de olay sonuçlandı. İftirayı atanlar ödesinler tazminatı bakalım"

Gülce Kulaç: "Türk adaleti iftiraları ortadan kaldırır. Bağışta çok kral hareket olmuş."

İbrahim Kırımlı: "Man Adası kadar büyük, belki daha büyük bir iftira bence. Verilen ceza az bence.."

Kurtuluş Güldal: 128 milyar dolar başlıklı yalanınız cezasız kalmadı. CHP ama siz iflah olmazsınız"

Salih Sağlamoğlu: "Berat Albayrak görevi başındayken iftira üstüne iftira atanlara kapak gibi cevap olmuş mahkeme kararı."

Melik İpekçi: "CHP'nin 'yalan merkezi' olduğu bir kez daha tescillendi. Berat Albayrak'a ödeyecekleri tazminatın yanında özür de dilemeliler kendisinden."

İskender Karakaya: "128 milyar dolar meselesinin yalan olduğu mahkeme kararıyla belgelerle tescillendi. Peki bu yalanı atıp her yere afiş pankart asıp insanları kandıranlar utanır mı? Sanmam."

Rıza Tüfekçi: "Berat Albayrak bu ülkenin çok önemli bir değeridir. Bugün belirgin şekilde ortaya çıkmıştır ki enerji ile ilgili yaptığı yatırımlardan milletimiz daima faydalanacaktır. Bu karar göstermiştir ki ona saldıranlar bu milletin menfaatine olacak şeyleri istemeyenlerdir."

Ali Mahmutoğlu: "Yalan, yalancının yanına kâr kalmadı."

Hamza Duran: "Bu olayın yalan olduğu en başından beri belliydi zaten. Sonunda doğru yolunu buldu."

Dursun Göktaş: "CHP ve avanelerinin yalanı olduğu ortaya çıkmış. Berat Albayrak'a atılan iftiralar Türk mahkemelerindeki karar ile tescillenmiş oldu"

Gülsen Kaya: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tescilli yalancı olarak tarihe geçen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP olmuştur. Türkiye siyasetinin yüz karası olarak hafızalara kazanan bu utanmazlar her fırsatta yalan üretmeye devam ediyorlar. Buradan diyoruz ki onurunuz varsa istifa edin"

Yasemin Özdemir: "Yalan, sizin ağzınıza yuva yapmış!"

YAKIN SİYASİ TARİHİN EN BÜYÜK İFTİRASI

CHP; 19 Şubat 2021 tarihinde resmi Twitter hesabından Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarının kayıp olduğunu iddia etti ve sorumlusunun da eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olduğunu savundu

BERAT ALBAYRAK, CHP'YE DAVA AÇTI

İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, Berat Albayrak'ın CHP'ye açtığı davayı karara bağladı. CHP'nin Berat Albayrak'a 60 bin TL ödeyeceği bildirildi.

CHP MAHKEMENİN KARARINA İTİRAZ ETTİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Hukuk Dairesi; davalı olan CHP'nin Merkez Bankası'nın rezervlerinde 128 milyar doların kaybolduğuna ilişkin herhangi bir mahkeme kararı, veri ya da delil ortaya koyamadığına hükmetti.

Daire; İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına yönelik CHP tarafından yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nın rezervlerinde 128 milyar doların kaybolduğuna yönelik iddialarının yalan olduğu belgelendi

Berat Albayrak'ın CHP'den tahsil edilecek olan 60 bin TL'nin tamamını Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlayacağı öğrenildi