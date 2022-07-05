Bolu Belediyesi dereye atık suyunu boşaltmış! Bakanlık 2020’den bu yana 3 kez ceza uyguladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Bolu Belediyesine atıksu arıtma tesisine içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşalttığı gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı. Bu kapsamda, Bolu Belediyesi tarafından Büyüksu Deresine standartlara aykırı atıksu deşarjı yapılmasından dolayı ilk olarak 25 Şubat 2020'de 88 bin 499 lira idari para cezası uygulandı. Belediyeye bağlı atıksu arıtma tesisine gelen atıksuyun bir kısmının arıtılmadan Büyüksu Deresine deşarj edilmesinden dolayı 29 Eylül 2020'de aynı fiilin 3 yıl içerisinde tekrar etmesinden dolayı cezası bir kat artırılarak 176 bin 998 lira idari para cezası daha uygulandı.

CEZALARA RAĞMEN ATIKSUYU DEREYE DEŞARJ ETMEYE DEVAM ETTİLER

30 Haziran 2022'de belediyenin halen atıksuyu dereye deşarj ettiği belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2. kez tekrar etmesinden dolayı cezanın 2 kat artırılarak 394 bin 548 lira daha idari para cezası uygulandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Belediye son 2 yıl içerisinde 3 defa ayrı ayrı olmak üzere 660 bin 45 lira para cezası uygulandı. Belediyenin tüm uyarılara ve kesilen cezalara rağmen atıksuyu dereye boşaltmasından dolayı, bakanlık harekete geçti. Bakanlık, teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten vermek suçunu işlediği belirtine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediyesi'nin konuyla ilgili yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.