En güzel cevap Dodurga’dan verildi

Çankırı'nın Dodurga Beldesi'nde yapılan seçimde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı. 9 partinin yarıştığı seçimde yüzde 87.2'lik ezici bir oy oranıyla başkan seçilen Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Dodurga'da alınan sonuçların olumsuzluk tohumları ekenlere en güzel cevap olduğunu söyledi. Dodurga'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından beldenin yeni başkanı olan AK Partili Hasan Hüseyin Kaşıkçı, SABAH'a yaptığı açıklamada, 9 siyasi partinin yarıştığını belirterek, "Çok olgun, bilinçli ve güzel bir seçim süreci geçirdik. 9 partinin yarıştığı seçime yüzde 85'in üzerinde bir katılım oldu. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak seçimi kazandık. Bu seçimle hem Dodurga hem de Türkiye kazandı. Beldemizin seçmenleri Cumhurbaşkanımıza bu seçimle birlikte güzel bir mesaj gönderdi" diye konuştu.Tüm dünya ülkeleri gibi pandemiyi atlatan Türkiye'nin de ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten Kaşıkçı, "Bu sıkıntılardan Çankırı'nın bir beldesi olan Dodurga da etkilendi ve halkımız bunun farkında. Ama bir devlet mantığıyla ülkesine gerektiği zamanda sahip çıkma, bayrağına halel getirecek insanlara fırsat vermeme anlamında da burada dik bir duruş sergilendi. İnsanlarımız sıkıntılarına rağmen, memlekete, devlete ve hükümete taş atmak isteyenlere güzel mesajı sandıkta verdi" dedi.Milletin vatanı ve bayrağı için mücadele edenleri es geçmediğinin en büyük kanıtının Dodurga seçimleri olduğunu belirten Başkan Hasan Hüseyin Kaşıkçı, "2023'e Dodurga'dan baktığımızda, insanlarımızın vatanı ve milleti için mücadele eden insanları asla es geçmeyeceğini gördük. Vatandaşlarımız eksiklerle beraber yine bu hükümetten, Cumhur İttifakı'ndan umutlu olduğunu sandıktan çıkan oy oranı ile yansıtmış oldu. Dodurga, memleketimize olumsuzlukları aşılayan farklı zihniyetlere güzel bir mesaj gönderdi. Bu seçimle birlikte, hatta ülkeler ötesindeki perde arkasındaki isimlere de bir mesaj göndermiş olduk" diye konuştu.Dodurga'daki seçim sonucunun ardından kutlama mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, "Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga Beldesi'nde yapılan seçimleri açık ara farkla, yüzde 87.02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.