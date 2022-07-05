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Giriş Tarihi: 5.7.2022 15:11

FETÖ'cü firari Kayseri'de yakalandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
FETÖ’cü firari Kayseri’de yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç uzman erbaş, Kayseri'de yakalandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yaparken FETÖ ile olan iltisakı nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen uzman erbaşa mahkemece FETÖ üyeliğinden ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Cezası Yargıtay'ca onanan uzman erbaş teslim olmayarak firar etti. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri firari uzman erbaşın izini İncesi İlçesinde buldu. Gizlendiği eve yapılan baskınla kıskıvrak yakalanan eski uzman erbaş, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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FETÖ'cü firari Kayseri'de yakalandı
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