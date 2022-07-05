Hakkında hapis cezası olan FETÖ’cü Jandarmadan kaçamadı

Karabük İl J.K.lığı unsurlarınca; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçundan hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan H.İ.K (28) isimli şahıs, yapılan takip ve denetimler sonucu Eskipazar İlçesinde yakalanmıştır. Yapılan işlemlerin ardından, şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında, her türlü terör örgütü ile suç ve suçlulukla mücadeleye aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.