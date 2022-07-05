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Giriş Tarihi: 5.7.2022 16:47

Hakkında hapis cezası olan FETÖ'cü Jandarmadan kaçamadı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Hakkında hapis cezası olan FETÖ’cü Jandarmadan kaçamadı

Karabük İl Jandarma istihbarat şubesi ve ilçe ekiplerinin yaptığı operasyon ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ/PYD suçundan hapis cezası olan bir kişiyi yakaladı.

Karabük İl J.K.lığı unsurlarınca; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçundan hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan H.İ.K (28) isimli şahıs, yapılan takip ve denetimler sonucu Eskipazar İlçesinde yakalanmıştır. Yapılan işlemlerin ardından, şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında, her türlü terör örgütü ile suç ve suçlulukla mücadeleye aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

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Hakkında hapis cezası olan FETÖ'cü Jandarmadan kaçamadı
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