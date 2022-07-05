MİT’ten nefes kesen operasyon

MİT'in Gara bölgesindeki saha ekipleri tarafından adım adım takip edilen Hanım Demir'e ilişkin istihbari bilgiler titizlikle analiz edildi ve operasyona zemin hazırlandı.MİT ekiplerinin, Hanım Demir'in örgüt kadrolarıyla yapacağı toplantının yerini tespit etmesi üzerine harekete geçildi. Hanım Demir ve beraberindeki PKK'lılar, MİT'in düzenlediği nefes kesen bir operasyonla etkisiz hale getirildi.Operasyonun ardından ekipler büyük gizlilik içinde bölgeden çıkarıldı.Hanım Demir, PKK'ya 1990'lı yıllarda katıldı. 2000'li yıllarda Irak Kandil alanına geçti ve örgütte hızla yükseldi. Güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldı. 2014'te YJA-STAR sorumlusu olarak Irak Sincar'a geçti. 2017'de örgütün kadın yapılanması olan PAJK'ın meclis üyesi oldu. Demir, 2018'de Medya Savunma Alanları Karargah sorumlusu oldu. 2019'da ise YJA-STAR yürütme kurulu üyesi oldu. Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed'in 2021'de MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi sonrasında bu görev Hanım Demir'e verildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığı da Şırnak Beytüşşebap kırsal alanında 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayında düzenlenen terör operasyonlarında 1'i gri, 2'si turuncu, 2'si mavi kategoride aranan teröristlerin de aralarında bulunduğu 142 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.