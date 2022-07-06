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Giriş Tarihi: 6.7.2022 10:55

Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmene verilen ceza belli oldu

AA
Adana’da FETÖ sanığı eski üsteğmene verilen ceza belli oldu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava kapsamında yargılanan eski üsteğmen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.Y. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, deşifre olmamak için FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Sanık M.Y, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mahrem imamlarla irtibatım yoktur. Mütalaadaki hususları reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

MEVCUT HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmene verilen ceza belli oldu
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