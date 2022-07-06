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Giriş Tarihi: 6.7.2022 15:43 Son Güncelleme: 6.7.2022 16:19

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal koronavirüse yakalandı

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal koronavirüse yakalandı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan açıkladı. Ünal, yedi gün karantinada kalacağını açıklayarak “Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık” dedi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Mahir Ünal koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan açıkladı.

Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık" ifadelerini kullandı.

7 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Ünal karantina sürecinden bahsedip Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "7 günlük karantina sürecim sonrası tüm dostlarla yeniden bir araya gelmek ümidiyle, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum" dedi

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal koronavirüse yakalandı
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