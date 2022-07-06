AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal koronavirüse yakalandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Mahir Ünal koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan açıkladı.

Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık" ifadelerini kullandı.