Bursa’daki ünlü restoran zincirinde soygun! Paraları çalan şube müdür yardımcısı çıktı

Ünlü restoranın İznik şubesinde önceki gece bir hırsızlık olayı yaşandı. Gece yarısı şubeye giren ve tanınmamak için kafasına bisküvi kutusu geçiren şahıs, kasadaki 207 Bin Lirayı çalarak kayıplara karıştı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen İznik Emniyeti, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek detaylı bir çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonrası hırsızı tespit eden ekipler, şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alınan hırsızın, aynı şubede çalışan Şube Müdür yardımcısı Yahya O olduğu anlaşıldı. Çaldığı paralarla birlikteYahya O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.