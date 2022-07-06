Muşlu ailelerin evlatları için HDP binası önündeki bekleyişleri sürüyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi. HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.
Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Anne Naciye Sönmez Yıldız, gazetecilere, oğlundan 7 yıldır haber alamadığını söyledi.
Eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:
Çocuklarımız için buradayız. Allah, HDP'nin, PKK'nın belasını versin. Bizim içimiz ve ciğerimiz yandı. Bayram nasıl geçecek bilmiyorum. Çocuğumu istiyorum. Osman, oğlum neredeysen, sesimi duyuyorsan gel. Herkes gelip teslim oluyor. Devlet iyidir, devlet babamızdır. HDP, bu çocukları nereye götürüyor, nereye bırakıyor? Biz bayram bilmiyoruz, düğün bilmiyoruz, gün bilmiyoruz. Bu HDP'yi yakacağız. Ya HDP bizi bitirecek, ya da biz HDP'yi bitireceğiz.