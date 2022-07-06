Muşlu ailelerin evlatları için HDP binası önündeki bekleyişleri sürüyor

Eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

Çocuklarımız için buradayız. Allah, HDP'nin, PKK'nın belasını versin. Bizim içimiz ve ciğerimiz yandı. Bayram nasıl geçecek bilmiyorum. Çocuğumu istiyorum. Osman, oğlum neredeysen, sesimi duyuyorsan gel. Herkes gelip teslim oluyor. Devlet iyidir, devlet babamızdır. HDP, bu çocukları nereye götürüyor, nereye bırakıyor? Biz bayram bilmiyoruz, düğün bilmiyoruz, gün bilmiyoruz. Bu HDP'yi yakacağız. Ya HDP bizi bitirecek, ya da biz HDP'yi bitireceğiz.