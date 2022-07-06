Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ülkemizde terör örgütleriyle kol kola girmiş bir muhalefet yapısı var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki ülkemizde terör örgütleriyle kol kola girmiş bir muhalefet yapısı var. Bir gün biri Gazi Meclisimizde bu örgüt üyelerinin ailelerini ağırlıyor, ertesi gün bir diğeri çıkıp FETÖ'cülere af vaadinde bulunuyor. 6+1 lik masanın kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıklar, bu örgütlerin kuklacıları ile kurdukları tezgâhlar da cabası. Teröre terör, teröriste terörist diyemeyenleri bu millet görüyor. Bu millet, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun televizyonun karşısında kahvesini yudumladığını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ise milletin istikbali için ölümüne mücadele verdiğini çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.