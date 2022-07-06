İçişleri bakanlığı duyurdu! 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli olarak icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda, Çatak kırsalında BTÖ mensupları ile bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyonda 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup tedavilerine devam edilmektedir. Bölgede operasyon sürmektedir.

SON 6 GÜNDE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/ eren operasyonlarında Şırnak'ta 2, Van'da 2 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4'e yükselmiştir.