Mersin’deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlı adliyede

DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Temmuz'da gözaltına alınan 13 zanlı ile 4 Temmuz'da yakalanan firari şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Haklarında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu bulunan ve örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği tespit edilen İ.H, A.A, Y.A. ve M.N'nin de aralarında olduğu 14 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin'de 1 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içerisinde faaliyet yürüterek DEAŞ'a hem finans hem de ekipman desteği sağladığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, 14 zanlı gözaltına alınmıştı.