Saldırı girişimindeki teröristlere nokta operasyonu

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan sınır ötesi kara harekâtı kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulurken, kalabalık bir grup teröristin ağır silahlarla güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Bölgedeki keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu, PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimine karşı komandolar, operasyon başlattı.

ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ve etkili menzili 40 kilometreye kadar olan Fırtına obüslerin de destek verdiği nokta operasyonunda, komandolar, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler birlikte silah, mühimmat ve araçları da imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."