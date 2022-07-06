Kilis’te iki askeri şehit eden terörist yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen planlı çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenleniyor.

1 Eylül 2015 tarihinde, DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından, Kilis'in Yavuzlu Köyü sınır hattında, Şehit Mehmet Piyade Hudut Karakol Komutanlığı emrinde görevli personele yapılan saldırıda, Piyade Er Yusuf Beylem' in ateşli silah ile vurularak, Piyade Er Sefter Taş'ın ise örgüt üyeleri tarafından alıkonulup El Bab bölgesinde şehit edilmesi olayı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenlerden İ.İ. isimli şüpheli yakalandı.

DEAŞ terör örgütü mensupları ile birlikte eylemi gerçekleştiren şüphelilerden birisi olduğu tespit edilen İ.İ. isimli şahıs, Öncüpınar Mahallesi'nde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs Kilis İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından ifadesinin alınmasını müteakip sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.