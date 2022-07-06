SON DAKİKA: Adana merkezli 5 ilde terör operasyonu! CHP’li ve HDP’li yöneticilerin de aralarında olduğu 37 kişi adliyeye sevk edildi..

Adana'da merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Seyhan Belediyesinin başkan yardımcısı Funda Buyruk ile bazı HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 37 şüpheli adliyeye sevk edildi.