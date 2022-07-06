Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Adana merkezli 5 ilde terör operasyonu! CHP'li ve HDP'li yöneticilerin de aralarında olduğu 37 kişi adliyeye sevk edildi..
Giriş Tarihi: 6.7.2022 14:47 Son Güncelleme: 8.7.2022 22:22

SON DAKİKA: Adana merkezli 5 ilde terör operasyonu! CHP'li ve HDP'li yöneticilerin de aralarında olduğu 37 kişi adliyeye sevk edildi..

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
SON DAKİKA: Adana merkezli 5 ilde terör operasyonu! CHP’li ve HDP’li yöneticilerin de aralarında olduğu 37 kişi adliyeye sevk edildi..

Adana'da merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında CHP’li Seyhan Belediyesinin başkan yardımcısı Funda Buyruk ile bazı HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 37 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana'da merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Seyhan Belediyesinin başkan yardımcısı Funda Buyruk ile bazı HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 37 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, HDP kontenjanından CHP meclis üyesi seçilen ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk, HDP Adana İl Başkanı Mehmet Karakış ile 37 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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SON DAKİKA: Adana merkezli 5 ilde terör operasyonu! CHP'li ve HDP'li yöneticilerin de aralarında olduğu 37 kişi adliyeye sevk edildi..
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