Son dakika: Somali Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

"SOMALİ'YE YAPTIĞIMIZ YARDIMLARIN TUTARI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Aradan geçen zaman zarfında sağlıktan eğitime, altyapıdan kapasite gelişimine kadar Somali'ye her alanda destek verdik vermeye devam ediyoruz. TİKA, Türk Kızılay, AFAD başkanlığımız başta olmak üzere bir çok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece resmi kurumlarımız değil önemli sayıda sivil toplum kuruluşumuz da yardımlarıyla Somalili kardeşlerimizin yanında yer alıyor.

Somali Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Video

Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi sadece Somalili değil bölge ülkelerindeki kardeşlerimizin dertlerine de derman oluyor. Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere Somali'nin birçok alanda önemli gelişme sergilediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşimin Cumhurbaşkanlığı görevine ikinci kez gelmesiyle sonuçlanan seçimlerin Somali ve Somalili kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki dönemde kıymetli kardeşimin liderliğinde görev alacak yeni hükümete şimdiden başarılar diliyorum.

"ATTIĞINIZ TEMELLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Somali Cumhurbaşkanı ise şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugünkü görüşmemiz başarılı geçti. Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de paylaştığım gibi Somali devleti ve halkı Türkiye'yi ve Türk halkını ülkemizde kalkınmaya destek veren gerçek bir dost olarak görmektedir.