Son dakika: Somali Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha Türkiye'ye hoşgeldiniz diyorum. Somali 2011 yılında uluslararası toplumun tabiri ile çökme noktasına gelmişti. O yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuz mesajını vermiştim.
Ziyaretim vesilesiyle Mogadişu büyükelçiliğimizin açılışını yapmıştık. Dünyada malumunuz en büyük büyükelçilik binamız Somali'dedir. 80 bin metrekarelik bir alanda inşa ettik ve bir başka ülkede bizim böyle bir büyükelçiliğimiz yok. Tabi bundan dolayı da ayrıca buradaki büyükelçiliğimizle iftihar ediyoruz.
"SOMALİ'NİN BİRÇOK ALANDA GELİŞME GÖSTERDİĞİNİ GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUM"
Bugün Somali'nin birçok alanda gelişme gösterdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki dönemde kıymetli kardeşimin liderliğinde görev alacak hükümete şimdiden başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Somali ilişkilerini ele aldık. Somali'de hükümetin kurulmasının ardından hızla gerekli adımların atılması konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel meseleleri de ele alarak Somali'nin istikrarının tüm Afrika için taşıdığı öneme vurgu yaptık.
"SOMALİ'YE YAPTIĞIMIZ YARDIMLARIN TUTARI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI"
Aradan geçen zaman zarfında sağlıktan eğitime, altyapıdan kapasite gelişimine kadar Somali'ye her alanda destek verdik vermeye devam ediyoruz. TİKA, Türk Kızılay, AFAD başkanlığımız başta olmak üzere bir çok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece resmi kurumlarımız değil önemli sayıda sivil toplum kuruluşumuz da yardımlarıyla Somalili kardeşlerimizin yanında yer alıyor.
Somali Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Video
Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi sadece Somalili değil bölge ülkelerindeki kardeşlerimizin dertlerine de derman oluyor. Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere Somali'nin birçok alanda önemli gelişme sergilediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşimin Cumhurbaşkanlığı görevine ikinci kez gelmesiyle sonuçlanan seçimlerin Somali ve Somalili kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki dönemde kıymetli kardeşimin liderliğinde görev alacak yeni hükümete şimdiden başarılar diliyorum.
"ATTIĞINIZ TEMELLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"
Somali Cumhurbaşkanı ise şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugünkü görüşmemiz başarılı geçti. Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de paylaştığım gibi Somali devleti ve halkı Türkiye'yi ve Türk halkını ülkemizde kalkınmaya destek veren gerçek bir dost olarak görmektedir.
Somali halkının karşılaştığı insani durum konusunda Türkiye ve Türk halkının cömertliği ve çabalarını takdir ediyorum.
Dayanışma ve desteğiniz, Somali insanlarının hayatlarının kurtarılmasına sebep olacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır.
2012 yılında Somali'ye yaptığınız ilk ziyarette iki ülke ilişkileri açısından koyduğunuz sağlam temelleri daha da güçlendireceğimizden eminim."