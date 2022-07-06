Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 6.7.2022 09:53 Son Güncelleme: 6.7.2022 10:03

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 20 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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