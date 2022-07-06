Türkiye ile BAE arasındaki uçuşlar artıyor

Yapılan açıklamada müzakereler sonunda iki ülke arasında haftalık 64 frekans olan tarifeli uçuş haklarının 173 frekansa yükseltildiği kaydedilerek
"Türk taşıyıcılar için İstanbul-Dubai hattında haftalık 7, İstanbul-Abu Dabi hattında 3 ve İstanbul-Şarika hattında haftalık 3 frekans ilave uçuş hakkı tanımlanmıştır.
Bunun yanında Ankara-Abu Dabi ve Ankara-Dubai hatlarında tarifeli seferlerin başlatılması konusunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca İzmir, Trabzon, Bodrum, Dalaman'a tarifeli uçuşların düzenlenmesi hususu anlaşmaya eklenmiştir "denildi