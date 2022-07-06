Yargıtay Başsavcısı Şahin, Alman heyeti ağırladı

Almanya Federal Başsavcısı Dr. Peter Frank, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in daveti üzerine resmi bir ziyaret için Ankara'ya geldi. İlk olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu eşliğinde Anıtkabir'i ziyaret eden Almanya heyeti, daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapılacak görüşme için Yargıtay'ın İncek'te bulunan yerleşkesine geldi.