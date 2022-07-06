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Giriş Tarihi: 6.7.2022 12:42

Yargıtay Başsavcısı Şahin, Alman heyeti ağırladı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay Başsavcısı Şahin, Alman heyeti ağırladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Almanya Federal Başsavcısı Dr. Peter Frank ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Almanya Federal Başsavcısı Dr. Peter Frank, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in daveti üzerine resmi bir ziyaret için Ankara'ya geldi. İlk olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu eşliğinde Anıtkabir'i ziyaret eden Almanya heyeti, daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapılacak görüşme için Yargıtay'ın İncek'te bulunan yerleşkesine geldi.

Burada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından karşılanan konuk Başsavcı Frank ve beraberindeki heyet ile birlikte toplantıya geçildi. Toplantıda, iki ülke arasındaki hukuki işbirliğinin güçlendirilmesi değerlendirilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Yargıtay İdari Savcıları Bahattin Azizağaoğlu ile Ömer Kara ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İlknur Altuntaş da yer aldı.

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Almanya Federal Başsavcısı Dr. Peter Frank, Türkiye programı kapsamında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşme gerçekleştirecek.

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Yargıtay Başsavcısı Şahin, Alman heyeti ağırladı
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