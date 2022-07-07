23 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan sınır ötesi kara harekâtı kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulurken, kalabalık bir grup teröristin ağır silahlarla güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Bölgedeki keşif ve istihbarat çalışmaları sonucu, PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimine karşı komandolar operasyon başlattı. ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ve etkili menzili 40 kilometreye kadar olan Fırtına obüslerin de destek verdiği nokta operasyonda, komandolar, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerle birlikte silah, mühimmat ve araçları da imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."Öte yandan, Van'da terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe indirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu'nda, Çatak ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile sağlanan temas neticesinde, JÖH ve Komando birliklerince 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'ın Çatak ilçesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan, Argeş kod adlı Osman Yıldırımçakar adındaki terörist olduğu, diğerinin de Van'ın Gürpınar ilçesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride aranan, Jiyan Eruh Miran kod adlı Şehmiran Karahan adındaki terörist olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zümer Suresi'nde geçen "İlâ cehenneme zümerâ" yani "cehenneme kadar yolunuz var" diyerek 3 teröristin etkisiz hale getirildiğinin bilgisini paylaştı.