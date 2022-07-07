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Giriş Tarihi: 7.7.2022 12:37

ABD'den getirilen Reyhanlı saldırısı şüphelisi Gezer, adliyede!

DHA
ABD’den getirilen Reyhanlı saldırısı şüphelisi Gezer, adliyede!

Reyhanlı katliamının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesinde, saldırının talimatını aldığını belirttiği Memet Gezer, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den 30 Haziran'da Türkiye'ye getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanan Gezer, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının adından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Gezer'in savcılıkta sorgusu sürüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmişti. (DHA)

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ABD'den getirilen Reyhanlı saldırısı şüphelisi Gezer, adliyede!
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