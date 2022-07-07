Avrupa’da havalimanı kaosu! Türkiye’yi de etkiliyor

Pandemi döneminde çok sayıda personel ile yollarını ayıran özellikle Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Almanya Berlin Düsseldorf havalimanları durma noktasına geldi. Personel eksikliği nedeniyle söz konusu havalimanlarındabagaj taşıyacak, uçaklara yükleme yapacak ya da havalimanında check-in kontuarlarında çalışacak personel bulunamıyor. Hollanda'da son günlerde ortaya çıkan personel sıkıntısı nedeniyle de güvenlik açığı baş göstermeye başladı. Pandemi döneminde personel çıkarmayarak tüm çalışanlarıyla yola devam eden Türk Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Avrupa'daki krizin aksine Türkiye'nin bu krizden etkilenmemesini sağladı.

THY'NİN UÇAKLARI AVRUPA'DA BEKLEMEK ZORUNDA KALIYOR,YURT İÇİ UÇUŞLAR AKSIYOR

Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel eksikliği ve grevler nedeniyle THY'nin Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika başta olmak üzere Avrupa operasyonlarında aksamalar yaşanıyor. Bayrak taşıyıcı şirketler arasında en çok uçuş gerçekleştiren havayolu olan Türk Hava Yolları uçakları Avrupa'daki havalimanlarından zamanında hareket edemiyor, aksaklık uçakların bir sonraki uçuşlarını da etkiliyor. Yaz sezonunun etkisini göstermesi ve yolcu yoğunluğu nedeniyle Avrupa'daki meydanlardan gerçekleşecek uçuşlarda saatlik gecikmeler yaşanması ve uçakların İstanbul Havalimanı'na geç gelmesi nedeniyle, THY'nin iç hat uçuşlarında da aksamalar yaşanıyor, bazı iç hat uçuşlarında üç-dört saati bulan gecikmeler yaşanıyor. Yarın başlayacak Kurban Bayramı tatili nedeniyle Avrupa uçuşlarından kaynaklanan iç hat uçuşlarındaki gecikmeleri en aza indirmek için THY bir dizi önlemler almaya başladı.