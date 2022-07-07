Avrupa’daki kaos Türkiye’ deki iç hat uçuşlarını da etkiledi

Koronavirüs salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte kalkan seyahat yasaklarına paralel dünya genelindeki hava trafiği salgın öncesi dönemdeki rakamlara yaklaşırken başta Avrupa ve ABD'deki bir çok havalimanında yaşanan personel eksikliği ve grevler nedeniyle büyük bir kaos yaşanıyor. Bu nedenle bir çok havayolu şirketi seferlerini iptal etmek zorunda kalırken yapılabilen seferlerde ise uzun süreli gecikmeler yaşanıyor.

TÜRKİYE'YE DE ETKİLEDİ

Türkiye'deki havalimanları Avrupa'nın aksine yaşanan bu durumdan etkilenmezken dış hat seferlerinin büyük bölümünü Avrupa bölgesine yapan Türk havayolu şirketleri uçakların zamanında geri dönüş yapamaması nedeniyle, devam seferlerini gecikmeli olarak yapmaya başladı.

Günlük bin 510 sefer sayısıyla Avrupa'da en çok uçuş yapan üçüncü, bayrak taşıyıcı havayolları arasında ise en çok sefer yapan havayolu olan THY'de bu durumdan olumsuz etkilenmeye başladı. THY'nin zamanında kalkış oranı yüzde 45 seviyelerine düşerken, uçakların Avrupa'daki havalimanlarından zamanında dönüş yapamaması nedeniyle özellikle iç hat uçuşlarında aksamalar yaşanmaya başladı

BAYRAM TATİLİ ÖNCESİ YOLCULARDAN ANLAYIŞ BEKLENİYOR

Bazı iç hat uçuşlarında üç -dört saati bulan gecikmeler yaşanırken Kurban Bayramı tatili öncesi gecikmeleri en aza indirmek için yoğun çaba sarf ediliyor.Yetkililer yaşanabilecek olası gecikmelerin kendilerinden değil uçakların Avrupa'daki havalimanlarından geç gelmesinden kaynaklı olduğunu belirterek bu konuda yolculardan anlayış beklediklerinin ifade ediyor.