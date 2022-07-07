Beyazıt Meydanı çevre düzenlemesinde hatalı taş döşenmesi!

"BİR TASARIM HATASI YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Mimar Serkan Akın, AA muhabirine, Türkiye'deki meydan çalışmalarının ve uygulamalarının her zaman problemli olduğunu söyledi.

Beyazıt Meydanı'nda da 1960'lı yıllardan itibaren yapılan düzenlemelerin mimarlık ve kent tarihi açısından tartışmalar doğurduğunu aktaran Akın, burada kot farkı bulunduğunu, Beyazıt Camisi ile İstanbul Üniversitesi kapılarının girişlerinin akslarının birbirinden farklı olduğunu belirtti.

Diğer tarafta da medrese yapılarının bulunduğunu dile getiren Akın, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu yapıların oluşturduğu çevre, merkezi ve tamamlanmış bir meydan algısı oluşturmuyor. Burada, meydanda bulunan kot farkı, bina çeperlerinin farklı akslarda bulunması, tanımlanamayan yaya ve trafik ilişkisi meydanın tasarım kararlarını tartışmalı hale getiriyor. Ayrıca seçilen kent mobilyaları, döşeme kaplamaları ve bitkilendirme kararları da yanlış olunca ölçeği ve öznesi insan olan bir meydan çözümü ortaya çıkmıyor."

Mimar Akın, "Beyazıt Meydanı'ndaki düzenlemede döşenen taş döşemeleri insanların yürümesi için uygun değildir. Bir tasarım hatası yapıldığını düşünüyorum, seçilen taş ve uygulama şekli doğru bir karar değil." değerlendirmesini yaptı.