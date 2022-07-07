Bir çocuğun elinden tutun hayatını değiştirin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısının 8 bin 723'e yükseldiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu sayının artmasını arzuluyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bir çocuğumuzun elinden tutmaya davet ediyorum" dedi. Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün ilk kutlamaları kapsamında Ankara Millet Bahçesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Koruyucu Aile Günü Şenliği'ne katıldı.Bugüne kadar koruyucu ailelerle birçok programda buluştuklarını belirten Emine Erdoğan, her birinin hafızasında çok özel bir anı olarak yer aldığını söyledi. Koruyucu ailelerin kendi içinde çok güçlü bir aile haline geldiğini ifade eden Emine Erdoğan, "10 yıl önce başlattığımız Gönül Elçileri Projemizle, tertemiz niyetler ve binbir emekle, manzarası insaniyet olan güzel bir yola çıkmıştık. Biz bu dayanışma örneği dalga dalga büyüsün istedik" dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuklar için birçok model geliştirdiğini belirten Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'yle, 147 bin evladımız, ailelerinin yanında destekleniyor. 18 bin 584 çocuğumuz evlat edinme hizmetinden yararlandırıldı. Koruyucu ailelerimiz için de türlü sosyal ve ekonomik destekler sunuluyor. Çocuklar, ailelerin yanına yerleştikten sonra dahi, devletimiz üzerlerinden elini çekmiyor. Devlet ananın kundağında bugüne kadar nice hayırlı evlatlar yetişti. Bir aileye ait olma duygusu paha biçilmezdir. Devletimiz tüm imkânlarıyla, bu güzel insaniyet yolunu, ailelerimizle birlikte yürüyor."Koruyucu ailelerin yaşadıklarını anlatmasını isteyen Emine Erdoğan, "Hep birlikte, çocukların kalplerinde insanlığa karşı güven, geleceğe dair inanç ve hayata karşı sevgi taşımalarına yardımcı olalım. Tüm koruyucu ailelerimizden, yaşadıkları bu olağanüstü deneyimi herkese anlatmalarını rica ediyorum. Tüm anne babalarımıza, ne kadar uğraşsak da ödeyemeyeceğimiz hakları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.Tüm vatandaşları koruyucu aile olmaya davet eden Emine Erdoğan sözlerini şöyle tamamlamadı: "İyi muamele ettiğiniz bu çocuklarımızla dolu evleriniz 'en hayırlı ev' olarak müjdelenmiştir. Her birinize, bize böyle büyük bir insanlık örneği sunduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızı, bir çocuğumuzun elinden tutmaya davet ediyorum."EMİNE Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma'yı Külliye'nin Devlet Konukevi'nde ağırladı. Görüşmeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar ile Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marianne Young da katıldı. Sharma, Emine Erdoğan'ın sıfır atık başta olmak üzere çevreyle ilgili projelere verdiği katkıları takdirle izlediklerini ifade ederek teşekkürlerini sundu. Konya Karapınar'daki Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralinden de çok etkilendiğini dile getiren Sharma, "Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki çalışmalarını yakından takip ediyoruz" dedi. Emine Erdoğan da çevre sorunlarının çözümü için küresel işbirliği çağrısı yaptı. Sharma, ziyaret anısına Emine Erdoğan'a, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in doğum günü için yaptırılan özel koleksiyondan bir porselen fincan hediye etti. Emine Erdoğan da Sharma'ya "Türk Mutfağı" isimli kitabı takdim etti.PROJENİN odaklarından birinin koruyucu aile yanındaki çocukların sayısını artırmak olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısının 8 bin 723'e yükseldiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. 2002'de bu sayı sadece 515'ti. Koruyucu aile yanında 948 engelli çocuğumuz ilgiye, sevgiye ve şefkate mazhar oluyor. Bu evlatlarımızdan 41'inin ağır engel durumu var" diye konuştu.