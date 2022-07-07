Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsveç’in Expressen gazetesine demeç verdi:

Türkiye'nin, İsveç'e, terörist olarak gördüğü kişilerin isimlerini bildirip bildirmediğinin sorulması üzerine Altun, bildirilen kişilerin, muhtırada İsveç tarafından terör örgütü olduğu kabul edilen PKK, YPG veya FETÖ ile bağlantısı olduğunu, bunların Türkiye'ye olduğu kadar İsveç halkına ve İsveç'in çıkarlarına da tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Altun, burada önemli olanın, ikili ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak ve açık kanıtlar ışığında bu şahısların iade edilip edilmeyeceğinin olduğunu belirtti.

"DEĞERLENDİRMEYİ YAPACAK OLAN TÜRKİYE'DİR"

"NATO süreci söz konusu imzayla bitmedi" ifadesini kullanan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, İsveç'in taahhütleri yerine getirip getirmediğini inceleyecek. Şunu açıklığa kavuşturalım, İsveç'in bugün katılmak istediği ittifakın biz 70 yıllık üyesiyiz ve en büyük ikinci ordusuyuz. Burada değerlendirmeyi yapacak olan Türkiye'dir. Bizim beklentimiz ortadadır. İsveç'in, Türkiye'nin somut güvenlik endişelerini anladığına bizi ikna etmesi gerekiyor. Terörle mücadele konusunda somut beklentilerimiz var. Aynı şekilde NATO üyeleri arasında herhangi bir silah ambargosu olmasının eşyanın tabiatına aykırı olduğunu vurguluyoruz."

NATO'nun genişlemesini geleneksel olarak destekleyen Türkiye'nin, İsveç'in katılımına da kategorik bir itirazı bulunmadığına dikkati çeken Altun, ancak İsveç'in bazı politika ve uygulamalarının, hem NATO üyesi olan Türkiye'nin hem de bir bütün olarak NATO'nun zararına olduğunu değerlendirdiklerini ve bu nedenle bazı değişiklikler yapılmasını talep ettiklerini aktardı.

Hem kamuoyuna verilen mesajlarda hem de kapalı toplantılarda aynı şeyleri söylediklerine işaret eden Altun, "Neticede İsveç hükümeti, bu haklı taleplerimizi karşılayacağını taahhüt etmiştir. Yani Türkiye'nin pozisyonu aynı kalmıştır." diye konuştu.