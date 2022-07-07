Erdal Acar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda faaliyetler yürüten bir suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis, 119 şüpheliyi yakalamıştı. Çalışmaların devamında yapılan ara gözaltılar ile yakalananların sayısı 122'ye yükselmişti. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirilmişti. Öte yandan, aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlü isimler de soruşturma kapsamında emniyete çağrılmıştı.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

İş Adamı ve Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Erdal Acar da gözaltına alındı. Erdal Acar'ın "Çete Elebaşı" sıfatıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte Acar da emniyet sorgusu ardından İstanbul Çağlayan Adliyesine sevk edildi. İfadesi alınan iş adamı Erdal Acar, 'Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma ve yağma' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.