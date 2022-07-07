Eren Abluka-21 operasyonu başlatıldı... İlk gününde 665 bin kök kenevir ele geçirildi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "Eren Abluka-21 (Lice/Daralan) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı" operasyonu başlatıldı.

1040 PERSONEL İLE PKK DARBE

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 personel 59 operasyonel tim görev alıyor.

İLK GÜNDE 665 BİN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır Lice ilçesi, Daralan mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 51 noktada gerçekleştirilen operasyonlarda; 2.500 gr. toz esrar,45.600 gr. kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 48.100 gr. esrar maddesi, 665 bin 736 kök kenevir bitkisi, 3 bin 450 metre sulama hortumu ve 3 adet su motoru ele geçirildi.