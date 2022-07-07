Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin şüpheli sıfatıyla ifade verdi

"BİR SUÇ İLAN ETMENİN ANLAMI YOK"



Anayasal olarak mahkemece suç sabitlenene kadar herkesin suçsuz olduğunu ifade eden Şahin, "O yüzden, şu anki tutuklu arkadaşımız dahil olmak üzere bir suçlu ilan etmenin anlamı yoktur. Hukuka inanmamak, adalete inanmamak demektir. Türkiye Cumhuriyeti hukukuna inanıyoruz. Normalde sadece benim yetkimde olan bir satış işlemi değil. Burası encümenin karar yetkisinde olan bir yer. Ne benim ne encümenimin böyle bir süreçte, bu şeye müdahil olmadığımı kendilerine ifade ettim. Yetkili makam bu satışta başkan değildir, encümendir" diye konuştu.

Şahin, açıklamalarının ardından adliyeden ayrıldı.