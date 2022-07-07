İBB’nin 2022 bütçesi 22 milyar 50 milyon TL arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Temmuz ayı 2'nci bileşimi Saraçhane'de gerçekleşti. Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından talep edilen ek ödenek karara bağlandı.

İETT, 2022 yılı bütçesinde ön görülen 2 milyar 250 milyon TL borçlanma hakkına rağmen meclisten 2 milyar 856 milyon 948 bin TL ek bütçe talebinde bulundu. İETT'nin talebini değerlendiren, Plan ve Bütçe Komisyonu "İETT tarafından kaynağı belirtilen 2 milyar 356 milyon 948 bin TL tutarındaki ek ödeneği uygun gördü. Mecliste yapılan değerlendirmenin ardından komisyonun kararı oybirliği ile kabul edildi. İETT'nin 2022 yılı bütçesi 10 milyar 56 milyon 948 bin TL'ye yükseldi.

BÜTÇE 65 MİLYAR 700 MİLYON TL OLDU

Mecliste ele alınan ek ödenek taleplerinden birisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından bulunuldu. İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü tarafından gönderilen talepte 22 milyar 50 milyon TL tutarında ek ödenek talebi mecliste yapılan görüşmelerde oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılında 43 milyar 650 milyon TL bütçe hazırlayan İBB'nin, meclis tarafından verilen 22 milyar 50 milyon TL ek ödenek ile 2022 bütçesi 65 milyar 700 milyon TL'ye yükseldi.

İLÇELERE EK ÖDENEK VERİLDİ

Meclis gündemine ayrıca bazı ilçe belediyelerinin ek bütçeleri geldi. Buna göre Kartal Belediyesi'nin 523 milyon TL, Beylikdüzü Belediyesi'nin 454 milyon 48 bin TL, Avcılar Belediyesi'nin 400 milyon TL, Küçükçekmece Belediyesi'nin 370 milyon TL, Şişli Belediyesi'nin 350 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi'nin 236 milyon 304 bin TL, Sultanbeyli Belediyesi'nin 186 milyon 356 bin TL, Ümraniye Belediyesi'nin 582 milyon TL, Arnavutköy Belediyesi'nin 730 milyon TL, Silivri Belediyesi'nin 280 milyon TL, Ataşehir Belediyesi'nin 390 milyon TL, Bakırköy Belediyesi'nin 453 milyon 829 bin TL, Güngören Belediyesi'nin 220 milyon TL ek bütçeleri meclisten oy birliği ile geçti.

AK PARTİ DEVREYE GİRDİ SARIYER'DEKİ TAPU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Mecliste Sarıyer Rumeli Hisarı ve Pınar Mahallelerinin 40 yılı aşkın süredir devam eden tapu sorunu çözüldü. Komisyonlardan gelen raporlara göre Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi'nde 93 bin 500 metrekarelik konut alanı ile Sarıyer Pınar Mahallesinde iki farklı parselde toplam 318 bin metrekarelik alan komisyonun 'Sadece üzerinde binası olan hak sahiplerine Gecekondu Kanunu ve İmar Affı kanunu uyarınca satışı uygundur' görüşü doğrultusunda kabul edildi. Meclisten geçen maddelerle ilgili söz alan Ak Partili Meclis üyesi Hüseyin Coşgun, hak sahiplerine tapu devrinin kırmızıçizgileri olduğunu belirterek, belediyelerin taleplerini vatandaşın lehine olacak şekilde tadil ettiklerini kaydetti. Coşgun, ilçe ve İBB'nin Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de meclisten geçen karar dolayısıyla uzun yılların sorununun çözüldüğünü belirterek tüm partilere teşekkür etti.