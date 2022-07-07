İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla Valilik koordinasyonunda güvenlik, sağlık, ulaşım, konaklama, belediye hizmetleri ve diğer kurumların görev alanındaki hususlarda gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bayram süresince kentte alınan tedbirler kapsamında, İçişleri Bakanlığının trafik kazaları ve bunlara bağlı can kayıplarının önlenmesine ilişkin genelgeleri doğrultusunda, şehir içi ve şehirler arası yollarda yoğun trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacağı kaydedildi.

Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde güvenlik tedbirleri artırılacak

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, otogar ve toplu taşıma istasyonları ile eğlenme ve dinlenme yerlerinde güvenlik birimlerince gerekli emniyet tedbirlerinin en üst düzeyde alınacağı vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

"İl Sağlık Müdürlüğümüzce, ilimizdeki sağlık kurumlarında gerekli tedbirler alınacaktır. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde ifa edebilmeleri için alınan önlemler titizlikle uygulanacak, kurban satış-kesim yerlerinde kontrol ve denetimler yoğunlaştırılacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yangın ve benzeri tehlikelere karşı gerekli hazırlıklar yapılacaktır. Bayram süresince ilimizin huzur ve güvenliği için İl Jandarma Komutanlığımız 6 bin 795 personel ve 743 tim, İl Emniyet Müdürlüğümüz 21 bin 902 personel, 5 bin 501 ekip ve 1 helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 27 unsur ve 208 personel ile görev yapacaktır."

Açıklamada, trafik, belediye zabıta, gıda ve vergi denetim ekiplerinin, denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde sürdüreceği belirtilerek, telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı da ilgili kurumlarca gerekli önlemlerin alınacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi (Sağlık, Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik, İtfaiye, AFAD, Orman), 153 İBB Beyaz Masa, 174 Gıda Hattı, 185 Su Arıza, 186 Elektrik Arıza, 187 Doğalgaz Arıza telefon numaraları vasıtasıyla gerekli yardım hizmetlerine ulaşabileceği hatırlatıldı.