İyi Parti kurucusu Mustafa Kemal Atikeler’den skandal sözler

İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan Mustafa Kemal Atikeler, 28 Şubat sürecinde darbecilerin söylediği, "Bin yıl sürecek" sözüne atıfta bulunarak, sosyal medya hesabından "Evet bu hainlerden kurtulunca her şeyde fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Ve öyle tedbirler alacağız ki bu sefer gerçekten bin yıl sürecek" diye skandal sözler sarf etti.





SKANDAL SÖZLERE TEPKİ



İyi Parti kurucusu Mustafa Kemal Atikeler'in skandal sözlerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan tepki gösterdi. Özalan, yaptığı paylaşımda, "İyi Parti kurucusu Mustafa Kemal Atikeler, 28 Şubat için söylenen "Bin sene sürecek." sözüne atıf yapıp "Bu sefer gerçekten bin sene sürecek." diyor. Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan 28 Şubat'a dönmek isteyenlere neyin karşılığında yardım ediyor" diye sordu.