Kahramanın izinde 12 bin Ömer Halis! "Bir Ömer Halisdemir gitti ama milyonlarcası gelecek"

15 Temmuz'un sembol isimlerinden biri olan ve büyük bir kararlılıkla şehadete yürüyen görüntüsüyle hafızalara kazınan Ömer Halisdemir'in ismi, darbe girişimi sonrası doğan 11 bin 829 çocukta yaşatılıyor...
Baba Ahmet Boz, 15 Temmuz öncesine kadar, doğumunu bekledikleri erkek evlatları için Ömer Asaf ismini düşünüyordu. O geceden sonrası ise büyük bir şuurun neticesinde kararlarını değiştirdiler ve 12 Ağustos 2016'da doğan evlatlarına Ömer Halis ismini verdi.
BOZ: "YİĞİTLİK ŞUURU EVLADIMIZDA YAŞASIN İSTEDİK"
Ömer Halis'in babası Ahmet Boz, "15 Temmuz'dan sonra Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen görüntülerini gördüğümüzde evladımızın isminin Ömer Halis olmasına karar verdik. Normalde odasının kapısını bile Ömer Asaf ismiyle süslemiştik. Bir Ömer Halisdemir gitti ama milyonlarcası gelecek" dedi.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası izledikleri görüntülerin etkisinden uzun süre çıkamadıklarını kaydeden Boz, "Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen o görüntüleri hafızamıza kazınmıştı. Oğlum 12 Ağustos 2016'da doğmuştu. Unutulacak görüntüler değildi ve unutturulmaması lazımdı. Yiğitlik, kahramanlık ve şehadet şuuru evladımızda yaşasın istedik" ifadelerini kullandı.
İSMİNİ BİR KAHRAMANDAN ALDIĞINI BİLİYOR
Yeni Ömer Halislerin ülkeyi her türlü kötülükte koruyacağını belirten Boz, "Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da canı pahasına ülkemiz üzerindeki kirli planları bozdu. Yeni doğan evlatlarımız ise kurulacak kirli tuzakları bozacak. Yiğitlik ve şehadet şuuruyla yaşayacak.
İsmini bir kahramandan aldığını biliyor. Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğimde, o gün için İstanbul'da 117, Türkiye geneli ise 1700 civarında yeni doğan bebeğin isminin Ömer Halis olarak verildiğini söylemişlerdi.
Biz reklam olsun diye bu ismi koymadık. O gece gördüğümüz fedakarlıktan etkilendik. Bir şuurun neticesiydi. İlerde gür bir sesle ismini haykırsın diye koyduk. İsminin şehit olan bir kahramandan aldığını biliyor" şeklinde konuştu.
Baba Ahmet Boz, Anne Zeynep Boz, Ömer Halis Boz ve Fatma Buğlem Boz, FETÖ'cü 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesinde oldukça kritik bir görevi canı pahasına yerine getiren Ömer Halisdemir'in ismi on binlerce çocukta yaşatılıyor.
SABAH, İstanbul'da ikamet eden 12 Ağustos 2016 doğumlu Ömer Halis'in ailesine ulaştı ve ismin veriliş sürecinin hikayesini okuyucuları için konuştu.