Kılıçdaroğlu, PKK’nın şehit ettiği doktor için tek satır yazmamış! Çelişkili tavrı tepki topladı!

TEPKİ GÖSTERDİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'nun bu çirkin paylaşımı sonrasında sosyal medyadan tepki göstererek, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" dedi.

KILIÇDAROĞLU, PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ DOKTORA SESSİZ KALMIŞ!

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı sırada vatandaş tarafından saldırıya uğrayan doktor Ekrem Karakaya üzerinden çirkin ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada birçok vatandaş tepki gösterip Kılıçdaroğlu'nun çelişkili tavrına vurgu yapan paylaşımlar yaptı. Örneğin 2015 yılında Diyarbakır'ın Kulp ile Lice ilçeleri arasında yolu kesen PKK'lı teröristler doktor olan Abdullah Biroğul'ün aracını uzun namlulu silahlarla ateş ederek doktoru şehit etmişti. Bunu hatırlatan sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun o dönem sessiz kaldığını, sosyal medyadan da tek kelime etmediği vurguladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞEHİT DOKTOR İÇİN TEK KELİME YOK! İŞTE O İLETİLER…

Kılıçdaroğlu'nun 31 Ağustos 2015 tarihinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen doktor Abdullah Biroğul hakkında o tarihte sosyal medyadan tek bir kelime yazmadığı da o tarihlerdeki iletilerinin görseliyle belgelendi. Sosyal medyada rumuzla paylaşım yapan Abese İcra sosyal medyadan iletilerin görselini paylaşarak şunları söyledi:

"31 Ağustos 2015 tarihinde PKK Abdullah Biroğul isimi doktorumuzu şehit ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu PKK'yı kınayamadığı gibi olayla ilgili de tek kelime edemiyor. Ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyor. O hafta boyunca attığı tweetler bunlar…"