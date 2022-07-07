SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan TURKOVAC açıklaması: Malezya’da kullanıma sunulmasını planlıyoruz

Sayın Cumhurbaşkanı'na söyledim bu görüşmede birkaç savunma sanayi şirketi ile buluştum. Türkiye hükümetine minnettarım. Biz uluslararası konusunda da konuştuk. Filistinlilere devamlı olarak yardımcı olacağız. Türkiye, Filistinlilere çok yardım etti. Biz Filistin'deki sorunları çözeceğiz. Biz barış arabuluculuğu teklif eden ilk ülke olarak Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. İnşallah en kısa sürede bu sorunu halledebileceğiz."

TÜRKİYE İLE MALEZYA ARASINDA ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Malezya arasında, savunma sanayisi, sanayi ve teknoloji, sağlık, iletişim ve medya alanında 7 anlaşma imzalandı.

TÜYAR Mikroelektronik A.Ş. ile Silterra Malaysia Arasında Mutabakat Muhtırası'nı TÜYAR Mikroelektronik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Elagöz ile Silterra Malaysia Yönetim Kurulu Eş-Başkanı Abidin bin Said Muhammed Tahir imzaladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Arasındaki Niyet Beyanı'nı TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Tacüddin Ali imzaladı.