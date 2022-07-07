SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan TURKOVAC açıklaması: Malezya’da kullanıma sunulmasını planlıyoruz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Görüşmelerde ekonomi, yatırımlar, savunma sanayii, teknoloji, sağlık ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İş birliğimizi ileri taşıma kararlılığımızı teyit ettik. Sayın Başbakanı'nın teklifi üzerine ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık.
"DAYANIŞMAMIZI ARTIRMAK İSTİYORUZ"
Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın Malezya'da kullanıma sunulması, aşı teknolojisi transferi ve birlikte aşı geliştirme çalışmaları yürütmeyi planlıyoruz"
Yeniden Asya girişimimiz ile Kazan-kazan anlayışıyla Asya'daki kardeşlerimizle işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz."
SON DAKİKA: Malezya Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Video
"MALEZYA-TÜRKİYE TİCARET AÇISINDAN BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP"
Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un konuşmasından öne çıkanlar:
"Sayın Cumhurbaşkanı ve ben verimli görüşmeler yaptık. Bugün Malezya-Türkiye ilişkilerinin daha kapsamlı düzeye çıkarılması konusunda mutabık kaldık. Malezya ve Türkiye gıda üretim kapasitesini arttırmak için gıda sektöründe araştırma ve geliştirmeyi güçlendirecektir. Malezya - Türkiye ticaret açısından büyük potansiyele sahiptir. Yatırım açısından Türk yatırımcılarının Malezya'ya olan güvenini takdir ediyorum. 2 gün önce İstanbul'dayken yatırım işbirliğini keşfetmek için her 2 ülkenin kilit sektöründe çalışanlarla tanışma fırsatı buldum. Sabiha Gökçen Havalimanı, Malezya'nın Türkiye konusundaki kararlılığını yansıtan bir mihenk taşıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben İslami bankacılık konusunda da konuştu. Eğitim konusunda çok güzel bir haber edindim.
Sayın Cumhurbaşkanı'na söyledim bu görüşmede birkaç savunma sanayi şirketi ile buluştum. Türkiye hükümetine minnettarım. Biz uluslararası konusunda da konuştuk. Filistinlilere devamlı olarak yardımcı olacağız. Türkiye, Filistinlilere çok yardım etti. Biz Filistin'deki sorunları çözeceğiz. Biz barış arabuluculuğu teklif eden ilk ülke olarak Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. İnşallah en kısa sürede bu sorunu halledebileceğiz."
TÜRKİYE İLE MALEZYA ARASINDA ANLAŞMA İMZALANDI
Türkiye ile Malezya arasında, savunma sanayisi, sanayi ve teknoloji, sağlık, iletişim ve medya alanında 7 anlaşma imzalandı.
TÜYAR Mikroelektronik A.Ş. ile Silterra Malaysia Arasında Mutabakat Muhtırası'nı TÜYAR Mikroelektronik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Elagöz ile Silterra Malaysia Yönetim Kurulu Eş-Başkanı Abidin bin Said Muhammed Tahir imzaladı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Arasındaki Niyet Beyanı'nı TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Tacüddin Ali imzaladı.
TUSAŞ ile NS Corporation Arasındaki Mutabakat Muhtırası'na TUSAŞ Genel Müdürü Kotil ile NS Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Rafi bin Malek imza attı.
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) ile MA Analytics Arasında Mutabakat Muhtırası, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile MA Analytics Genel Müdürü Rasyad Anwar tarafından imzalandı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Arasındaki İşbirliği Mutabakat Muhtırası'na TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Malezya Sanayi Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu Eş-Başkanı Dr. Zakri Abdulhamid imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah imzaladı.