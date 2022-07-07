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Giriş Tarihi: 7.7.2022 22:02

O operasyonda gelişmeler sürüyor

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
O operasyonda gelişmeler sürüyor

İstanbul’da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 91 kişiden, aralarında iş Adamı Erdal Acar’ın da olduğu 78 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birçok suça karıştığı belirlenen bir suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 şüpheliden 91'inin de emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İKİNCİ DALGA

Adliyeye sevk edilen 91 şüpheliden, aralarında iş adamı Ercal Acar'ın da olduğu 78 şüpheli tutuklamaya sevk edilirken, 12'si Adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 1 şüpheli de başka suçtan tutuklu, bu dosyadan ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi. Aynı operasyonda gözaltına alınıp, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 25 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfade işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 savcı görevlendirildi.
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O operasyonda gelişmeler sürüyor
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