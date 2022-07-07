Tatil öncesi dikkat: Dolandırıcılar iş başında...

Son günlerde İnternette klon siteler tehlikesi artmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada karşılaşılan bu tehlikenin yaklaşan bayram günlerinde artması ve çok sayıda kullanıcının bu tuzaktan etkilenebilmesi bekleniyor.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan klon siteler hakkında önemli uyarılarda bulundu. Birçok kullanıcının bu tehlikeden etkilendiğini belirten Eraslan: "Son zamanlarda kişilerin dikkatini çekmek ve marka ismiyle ilişkilendirilen sahte ödül reklamları yayınlamak adına bazı sitelerin klon versiyonları yayınlanıyor. Bu siteler sahte çekilişler, ödüller vb. ile kullanıcıların kredi kartı hesaplarını, kişisel bilgilerini, kripto para cüzdanlarını çalıyor ve ayrıca çaldıkları hesaplar üzerinden de içeride bulunan takipçilere sahte haberler yayınlayarak onların da hesabını çalıyor." dedi.

Eraslan klon sitelerle ilgili "Aynı zamanda kullanıcılarına belirli yazılım servisleri sağlayan sitelerin de klon versiyonları yapılıyor ve bu yazılımların sahte versiyonları oraya yükleniyor. Daha sonra bu yazılımları indiren kullanıcıların bilgisayarları tamamen ele geçiriliyor. Fidye yazılımları (Ransomware) ile kullanıcılardan para isteniyor veya direkt olarak hesap kart bilgileri vb. bilgiler ele geçirilip üzerinden işlem yapılıyor." İfadelerini kullandı.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Klon site tehlikesinden kaçınmak ve bu risklerin önüne geçmek için dikkat edilmesi gerekenleri SODİMER Başkanı Eraslan şöyle özetledi:

Öncelikle bu siteleri fark etmek için linklerin güvenli olup olmadığına dikkat etmek gereklidir. SSL servis doğrulaması olup olmadığını anlamak için sitelerin linklerinin başında bir kalkan işareti ve "https://" uzantısı olmalıdır.