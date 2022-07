Vatandaşımızın geliri artacak mevcut sıkıntılar hafifleyecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önceki Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'ın, 1939 belediye başkanının katıldığı toplantıdaki konuşmasından satırbaşları şu şekilde:Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır. Muhalefet partileri 146 oyda kalırken Dodurga yüzde 87'lik oranla kazanılmıştır. Sınırlı seçim sonucu ölçü değildir. Fikir verecek tablo olduğu açıktır. Bu seçimde farklı sonuç çıksa ortalığı birbirine katacak olanların başını nasıl kuma gömdüğünü görüyorsunuz.Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar sahip olduğu güçlü altyapıyla güçlü bir Türkiye var. Ülkemiz dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında yer almaya her zamankinden yakındır. Sıkıntılarımız mevcuttur. Ekonomide son dönemde ortaya çıkan hayat pahalılığının insanlarımızın belini büktüğünü gayet iyi biliyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar gelir seviyelerini artırarak sıkıntıları hafifletmeye çalışıyoruz. Dünyanın resesyon eşiğinde bulunması, ülkemizin büyüme esasına dayalı programının ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Kimseyi işsiz, aç açıkta bırakmadık.İnşallah önümüzdeki şubat-martta enflasyonu kontrol altına alarak yolumuza devam edeceğiz. Ekonomi tek belirleyici değildir. Ülkemizi nereye ulaştırmak istediğimizi anlatacağız. Türkiye'yi hak ettiği konuma ancak biz getirdik, biz getirebiliriz. Karşımızdaki güruhun insanların geleceğine nasıl zarar vereceğini biz anlatacağız.NATO Zirvesi'nde kimlerle neyi nasıl konuştuğumuzu takip ettiniz. Yavru muhalefet size sesleniyorum. NATO'nun kayıtlarına PKK/ YPG girmiştir, hepsinden öte FETO terör örgütü olarak girmiştir.2023 seçimleri çok öneme, hassasiyete sahiptir. Bu seçim kırgınlıkla hareket edilecek bir seçim değildir. Artık kaybedecek çok şeyimiz var. Eskiden tek bedel, sahip olmadığımız özgürlüktü. Şimdi ise yanlış bir tercih durumunda yerimizi ve bu fırsatı tehlikeye atmış olacağız. Bizim hakikati dile getirdiğimiz her yerde muhalefetin yalanlarıyla insanları zehirlemeye çalışacağını unutmamalıyız. Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır. Hanelerinizden başlayarak, bakkalda, otobüste, metroda, kahvede, trende, markette kısacası her yerde davamızı anlatmanızı ve kazanmadık gönül bırakmamanızı istiyorum.Biz milletimize gece gündüz şu 3 konuyu anlatacağız: Birincisi 20 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi anlatacağız. İkinci olarak bu altyapıyla ülkemizi nereye ulaştırmak istediğimizi anlatacağız. Üçüncüsü karşımızdaki güruhun ülkemizin ve her bir insanımızın geleceğine nasıl zarar vereceğini hep beraber anlatacağız.Koalisyon dönemlerinin ülkemize maliyetiyle, bölgemizdeki devletlerin güçlü yönetim eksikliği sebebiyle ödediği acı bedeller ortadadır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı'nda bizim kazanmamız şarttır.CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı İstanbul'da ailesiyle geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da olacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramı İstanbul'da ailesiyle birlikte karşılayacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Eskişehir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Afyonkarahisar'da olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Balıkesir'de bulunacak.